Fransa Milli Takımı'nı Paris'te şampiyon gibi karşıladı

Fransız basınındaki haberlere göre, "Maviler" diye adlandırılan Fransa Milli Takımı futbolcuları, 19 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'dan Paris'e uçtu.

Paris'te Concorde Meydanı'na gelen Mavileri burada yaklaşık 50 bin taraftar alkışlarla karşıladı.

Yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev aldığı alanda, ellerinde Fransız bayrakları olan taraftarlar Fransa milli marşını okudu ve "Teşekkürler maviler" sloganı attı.

Meydanda bulunan bir binanın balkonundan Maviler, taraftarları selamladı ve alkışladı.

Fransız futbolculara karşı sosyal medyada ırkçılık

Öte yandan, sosyal medyada bazı Afrika asıllı Fransız futbolcuların ırkçı sözlere maruz kalmasına Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Oudea-Castera, sosyal medyada ırkçı sözlere maruz kalan Kingsley Coman ve tüm Fransız oyuncularıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Rome, Dünya Kupası final maçından bu yana Kylian Mbappe ve Coman'ın da aralarında olduğu birçok Fransa Milli Takım futbolcusunun ırkçılığa maruz kaldığına değinerek, bunu "dayanılmaz" olarak niteledi.

Bakan Rome, "Bu (ırkçı) sözleri en sert dille kınıyorum." ifadesini kullandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Concorde Meydanı'nın trafiğe kapalı olacağını Twitter'dan duyurmuştu.