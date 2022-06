Fransa, kömürle elektrik üreten santrali yeniden açacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “önümüzdeki kış ihtiyaç olduğu takdirde Saint-Avold tesisini çalıştırabilme imkanını elimizde tutmak istiyoruz.” denildi.

Hükümet, 31 Mart’ta bu santrali tamamen kapattığında, gerektiğinde ve ihtiyaç olduğunda tesisin yeniden açılabileceği mesajını vermişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un küresel ısınmayla mücadele kapsamında ülkedeki kömür santrallerini tamamen kapatılması yolundaki taahhüdüne uyacağı yinelendi.

Açıklamada, ülkede kömürle üretilen elektriğin, toplam elektrik kaynakları içinde yüzde 1'inin altında kalacağı güvencesi verildi.

Almanya’da kömüre dönüş sinyali vermişti

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, geçen hafta yaptığı açıklamada, elektrik üretiminde doğal gaz kullanımını sınırlandıracaklarını belirterek, burada oluşacak açığı kömür kullanımıyla kapatmaya çalışacaklarını söylemişti.

Almanya en kirletici fosil yakıt olan kömürün enerji üretiminde kullanımını 2030'da tamamen durdurmayı planlıyordu.

Fransa'da 3 büyük enerji şirketinden halka enerji tüketimini azaltma çağrısı

Bu arada Fransa'da 3 büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies, EDF ve Engie, Fransızlara enerji tüketimlerini “derhal” azaltma çağrısında bulundu.

TotalEnergies, EDF ve Engie şirketlerinin yöneticilerinin, Journal Du Dimanche gazetesinde yayımlanan ortak bildirisinde, Fransa dahil Avrupa enerji sisteminde aylardır ciddi sorunlar yaşandığı, bazı ülkelere doğru Rus gazının boru hattıyla teslimatının ciddi şekilde azaldığı ve Avrupa düzeyindeki gaz stoku bakımından alarm seviyesinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bildiride, bazı Avrupa ülkelerinde halihazırda sert tedbirler alınmasının yanı sıra iklim koşullarının ve kuraklığın hidrolik enerji üretimine etkisine değinildi.

"Bu sorunların doğurduğu fiyat artışı sosyal ve politik uyumumuzu tehdit ediyor ve ailelerin alım gücünü çok fazla etkiliyor." ifadesine yer verilen bildiride, "en iyi enerjinin, tüketilmeyen enerji" olduğu vurgulandı.

Üç enerji şirketinin yöneticileri bildiride, "Her birimizin, her tüketicinin, her şirketin davranışını değiştirmesi ve enerji, elektrik, gaz ve petrol ürünleri tüketimini derhal sınırlaması için farkındalığın yanı sıra toplu ve bireysel eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Bu yaz harekete geçmek, gelecek kışa karşı daha hazırlıklı olmamızı ve özellikle gaz rezervlerimizi korumamızı sağlayacaktır." değerlendirmesine yer verilirken enerji verimliliğine ilişkin büyük program başlatılmasının ve ulusal düzeyde israfla mücadelenin gerekliliğine dikkat çekildi.