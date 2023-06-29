Fransa karıştı, sokaklar alev alev!

Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki bir genç, polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde sokaklara inen protestocular, dün gece de çöp bidonlarını ve otomobilleri ateşe verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Önlemleri artıran Fransız polisi, Paris'e takviye olarak 2 bin polis gönderme kararı alırken, Gerald Darmanin (Fransa İçişleri Bakanı) de Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Gözaltı sayısını paylaşan Darmian, sakinlik çağrısı yapmayanlara da tepki göstermişti.

Son gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini toplayacağı öğrenildi.

Olay neydi?

Polis, geçtiğimiz salı günü Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.