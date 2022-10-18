Fransa kan donduran cinayeti konuşuyor!

Paris'te bir apartman bloğunun dışında bulunan bavulun içinden 12 yaşındaki kız çocuğu Lola Daveit'nin cesedi çıktı. Elleri, ayakları bağlı olan çocuğun ceseninin üzerinde rakamlar bulundu.

Bavulun içinde bulunan cesedin hali kan dondurdu

Bavulun içinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, yüzü bantla sarılmış, boğazı birkaç kez kesilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde, vücudunun belli yerlerinde anlamlandırılamayan rakamlarla bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gelen otopsi raporuna göre kız çocuğu, boğularak öldürülmüş. Boynunda kesik yaraları olduğu da raporda kaydedildi.

Cesedin üzerinde anlamlandırılamayan rakamlar bulundu

BFMTV'nin haberine göre, çocuğun cesedinde ''1'' ve ''0'' rakamları bulundu. Bir polis kaynağının dediğine göre, rakamlar yazılı veya bıçakla değil bir cihazla bedene yerleştirilmiş. Rakamların ifade ettiği anlamlar henüz belirlenemedi.

Kayıp ihbarı üzerine çalışmalar başlatıldı

Lola, cuma günü okuldan eve dönmeyince, annesi polise ihbarda bulundu. Ertesi gün Paris'in 19. arrondissementindeki bir apartman bloğunun dışında, korkunç bir cinayete kurban giden Lola'nın cesedi bulundu.

Polisin başlattığı cinayet soruşturması kapsamında ailenin evinin bodrumunda kaçırma izlerinin ortaya çıktığı açıklandı. Polisler, binanın dışında bavul taşıyan bir kadını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yetkililer, bavulun birkaç sokak ötedeki Hautpoul sokağında, içinde kız çocuğunun cesediyle bulunan bavul olduğunu tahmin ediyor.

İşkence yaparak tecavüz etmekle suçlanıyor

BFMTV'ye göre, olayla ilgili olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, bavulu bulduktan sonra polisle irtibata geçen kişi de var.

Davaya yakın bir kaynağa göre, gözaltına alınan, cinayetin baş şüphelisi kadın, "reşit olmayan bir çocuğun öldürülmesi" ve "işkence yaparak tecavüz etmek" ile suçlanıyor.