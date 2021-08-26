AjansHaber.com.tr Dünya Fransa'da Afgan mülteciye hapis cezası

Fransa, Kabil’deki Büyükelçiliğinin tahliyesine yardım eden Afgan mülteciye hapis cezası verdi

Afgan mülteci M. Ahmat, Paris'te gözlem altındayken hakkındaki "idari kontrol tedbirini" ihlal ettiği gerekçesiyle 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’da, Afganistan’dan tahliye edilen ve Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle daha sonra gözaltına alınan Afgan mülteci Ahmat M. kendisine yönelik denetim kararına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

BFMTV kanalında yer alan habere göre, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle gözlem altında tutulan ancak kendisine konulan kısıtlama kararını deldiği için gözaltına alınan Ahmat, başkent Paris'te hakim karşısına çıktı.

Hakim, Ahmat'a hakkındaki "idari kontrol tedbirini" ihlal ettiği gerekçesiyle 10 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Afganistan'dan Fransa'ya ailesiyle birlikte tahliye uçuşuyla gelen M. Ahmat, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle 23 Ağustos'ta önce ailesiyle birlikte Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemi (MICAS) kapsamında gözetim altına alınmış, daha sonra tutulduğu bölgenin dışına izinsiz çıktığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Ahmat'ın Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu belirtiliyor.

Fransa, şu ana kadar Kabil’den çoğunluğu Afgan 1500 kişiyi tahliye etti.

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