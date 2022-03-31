Fransa istihbaratında Ukrayna depremi

Yaklaşık 7 ay önce bu göreve getirilen General Vidaud'nun "Ukrayna'daki Rus işgali konusunda devlete sağladığı istihbaratın yetersizliği" nedeniyle ve "istihbarat biriminin tümüyle iç yapılanmasının değiştirilmesi" gerekçesiyle görevden alındığı kaydedildi.

Haberi ilk duyuran Opinion gazetesi savunma stratejisti Jean-Dominique Merchet, General Eric Vidaud'nun "Savaş başlamadan önce, Rusya'nın Ukrayna'daki niyeti konusunda zayıf istihbarat sağlaması, yetersiz bilgilendirme ve konuya hakimiyetinin eksikliği" nedenleriyle görevinden alındığını duyurdu. Askeri kaynaklar, AFP haber ajansına da General Vidaud'nun görevden alındığını doğruladı.

"RUSYA SALDIRMAYACAK YANILGISI"

ABD ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın işgalinden uzun süre önce Rusya'nın askeri bir operasyon gerçekleştireceğini açıklayarak, vatandaşlarına ve diplomatik çalışanlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısı yapmıştı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, "Bizde Rusya'nın saldıracağına dair bir istihbarat bilgisi yok. Henüz vatandaşlarımızın ayrılması gerektiğini düşünmüyoruz" diyerek, işgalden bir gün öncesine yani 23 Şubat’a kadar beklemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece tüm Fransız vatandaşlarından derhal Ukrayna'yı terk etmelerini istemiş, elçilik çalışanlarını da batıdaki Lviv kentine taşıdığını duyurmuştu.

Fransız medyasına yansıyan bilgilere göre Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Askeri İstihbarat Başkanlığı’nın (DRM) başındaki isim olan General Vidaud'nun görevden alınmasını istiyordu. Ancak DRM’den "Bizim görevimiz askeri operasyonlar hakkında istihbarat toplamaktır, niyetler hakkında değil" yanıtı geliyordu.

Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Genelkurmay, Rusya'nın işgale başlayacağında ısrar ederken, DRM "henüz verilerin bu olasılığı yeterince doğrulamadığı" görüşünü iletti. Ancak gelişmeler istihbarat başkanlığını "hatalı" gösterince, "hem DRM Başkanı General Vidaud'nun görevden alınması, hem de askeri istihbarat alanında köklü bir değişime gidilmesi" yönünde karar alındı.

General Vidaud, geçen yaz El Kaide'nin Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in 3 Haziran 2020'de Fransız kuvvetlerince Mali'de gerçekleştirilen bir operasyonda öldürülmesinin ardından, 7 ay önce Askeri İstihbarat Başkanlığı’na atanmıştı.