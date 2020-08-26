Fransa halka maske dağıtıp uyardı: 20 kere yıkayıp tekrar tekrar kullanın

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası ilan edilen pandemi ile her ülke kendine göre tedbirler alarak virüsle baş etmeye çalıştı. Dünya devletlerinin sağlık politikalarını alt üst eden virüs ile Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısı da dikkat çekti. Pandemi ilanından itibaren ücretsiz maske dağıtımına başlayan Türkiye, normalleşme ile sabit fiyatta marketlerde maske dağıtımı satışına izin verdi. Pandemi sürecinde de sayısız ülkeye tıbbi yardım maskesi gönderen Türkiye, dünyaya örnek oldu.

KORONAVİRÜSÜN EN YOĞUN YAŞANDIĞI ÜLKELERDEN BİRİ: FRANSA

Fransa'da ise işler hiç de görüldüğü gibi değil. Sağlık sistemindeki alt yapı bozuklukları, teknik eksiklikler ile savaşan Fransa, koronavirüsün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri.

KENDİ VATANDAŞINI ÖLÜME TERK ETTİ

İnsan olarak vatandaşına da değer vermeyen ve bu süreçte ölüme terk eden Fransa, pandemiden altı ay sonra vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

MASKE DAĞITILMASA DAHA MI İYİ?

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan bir mektupla vatandaşlara ulaştırılan altı adet maskeyle yüksek verim bekleniyor. Maskelerin her birinin 20 kere yıkanıp en az 60 gün kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan mektupta yazanlar ise şöyle:

Fransızların Kovid-19 salgını karşısında korunma düzeyini güçlendirmek için maske takmak artık virüsün bir zorunluluğu: bu yükümlülüğe toplu olarak uymak hepimizi koruyor.

Maskelerin bazen ailelerin bütçesine ağır geldiğinin farkındayım.

Maddi engel, herkesi ortak yaşam alanlarımızdan dışlayabilir. Halk sağlığının önemi için hiçbir şekilde kamu hizmetlerimizde, spor ve kültür tesislerimizde, istasyonlarımızda ve maske takmanın gerekli olduğu tüm yerlerde erişimi engellememelidir.

Bu kriz boyunca kararlarımıza rehberlik eden dayanışma ilkesine sadık kalarak, herkesin, her ailenin bu donanıma erişmesini istiyorum. Bu durumda, bu mektupla birlikte altı adet yeniden kullanılabilir maske alacaksınız. Evinizdeki insan sayısı kadar zarf alacaksınız.

Bu maskeler yirmi kez yıkanabilir, bu da en az 60 günlük kullanıma izin verir.

Maske takmak salgın akınından birlikte korumamızı sağlayacak. Herkesin bu şekilde davranacağını biliyorum.

Lütfen içten düşüncelerimin ifadesini kabul edin.