Fransa ektiğini biçiyor! Paris'teki olaylarda 31 Fransız polisi yaralandı

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün TSİ 14.00 sıralarında Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.

Nunez, şiddet olayları sırasında çok sayıda aracın ve 15 vitrinin tahrip edildiğini, bölgeye yanan eşyaları söndürmek üzere itfaiyecilerin geldiğini aktardı.

Şiddet olayları nedeniyle 11 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Paris'teki gösteride çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da adeta ortalığı savaş alanına çeviren PKK yanlısı saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip ederken, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe vermişti.

Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirmişti.

Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekmişti.​​​​​​​

Terör örgütü PKK yanlıları dün de polise saldırmıştı

Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10'uncu bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırmış, caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az 6 polisin yaralandığını belirtilmişti.

Dün Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.