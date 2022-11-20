Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine tokat yedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine tokat yedi.

Fransa'da yaşanan kriz nedeni ile eleştirilerin odağında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Fransa'da hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden kadın şiddete başvurdu.

Protestocu kadınlarından birinin Macron'a tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Geri çekilen Macron'a korumaları yardımcı olurken, tokat atan kadını da etkisiz hale getirdiler.