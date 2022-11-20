AjansHaber.com.tr Gündem Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine tokat yedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine tokat yedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'da kadın protestocuların eleştiri odağı oldu. Hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir kadın Macron'a tokat attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine tokat yedi.

Fransa'da yaşanan kriz nedeni ile eleştirilerin odağında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Fransa'da hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden kadın şiddete başvurdu.

Protestocu kadınlarından birinin Macron'a tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Geri çekilen Macron'a korumaları yardımcı olurken, tokat atan kadını da etkisiz hale getirdiler.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Otomobilde matrah düzenlemesi!
Abdurrahim Albayrak'ın torunu AVM'den düşerek öldü
Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçmektedir
Meriç Nehri'nden iddialar üzerine numune alındı!
Bakanlık olaya el koydu! o kadına suç duyurusu!
Hemşireler felçli hastaya işkence uyguladı!
Babası ve kardeşini silahla yaraladı!