AjansHaber.com.tr Dünya Macron: Ankara ile gerilim azaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını ifade etti.

Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.

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