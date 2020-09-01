Fransa'dan tehlikeli adım

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, devreye giren ve provokatif açıklamalarla ateşi körükleyen Fransa'nın yeni hamlesinin detayları belli oldu. Yunan medyasına konuşan Fransız yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdiğini öne sürdü.

Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina hattında gerilim devam ederken, Oruç Reis'in varlığından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa'dan kriz çıkartacak bir hamle geliyor.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk gemisinin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken, Charles de Gaulle'e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi.

İsmini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.