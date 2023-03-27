Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Fransa Senatosu'nda YPG'li teröristlerin ağırlanması ve onur madalyası verilmesine tepki gösterilerek nota verildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının yanı sıra 'onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri'nin kabul edilmediği, bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Fransa PKK/YPG terör örgütü mensuplarına onur madalyası vermek üzere Senato'ya davet edildi.

PKK/YPG mensuplarının DEAŞ ile mücadelesi taktir edildi. Örgüte yapılan desteğin sürdürüleceği bildirildi ve konuşma sonrasında Senato PKK/YPG'lileri alkışladı.