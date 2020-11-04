Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı!

Fransız hükümeti, Bozkurtlar hareketini yasakladığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklanmasına dair önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi.

MHP'den yapılan açıklamada, Bozkurtlar Hareketi'nin MHP ve Ülkü Ocakları ile bir ilgisinin olmadığını duyurulmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede faaliyet gösteren Ülkücü Hareketi'nin resmen yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk aşırı milliyetçi grubun (Ülkücü) bu ülkedeki faaliyetlerinin tasfiye edileceğini duyuracağını dile getirmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Darmanin'in yayımladığı kararnamede Ülkücü Hareketi'nin kuruluşundan bu yana şiddet olaylarına karıştığı, Türkiye'de birçok kez mahkum edilen Abdullah Çatlı ile bağlantılı olduğu, Kürt ve Ermenilere karşı şiddet eylemlerine başvurduğu belirtildi.

Kararnamede ayrıca son olarak Decines bölgesinde bulunan "Ermeni Soykırım Anıtı" üzerinde sprey boya ile RTE ve Bozkurtlar yazıldığı hatırlatıldı ve tüm bu eylemler göz önünde bulundurularak grubun yasaklaması kararı aldığı vurgulandı.