Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Swiatek ile 18 numaralı seribaşı Gauff karşı karşıya geldi.

Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

21 yaşındaki Swiatek, yenilgisizlik serisini 35 maça çıkardı.

Turnuvada yarın tek erkekler finalinde kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile ilk kez final heyecanı yaşayan Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.