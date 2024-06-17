Fransa, 3 puanı tek golle aldı!
Fransa, Avusturya'yı Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek EURO 2024'e galibiyetle başladı.
EURO 2024 D Grubu ilk hafta maçında Avusturya ile şampiyonanın favorilerinden Fransa karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı Wöber'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fransa üstünlüğüyle geçildi.
İkinci yarıda taraflar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Horozlar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
2. hafta mücadelelerinde Fransa, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Avusturya ise Polonya karşısında galibiyet arayacak.
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