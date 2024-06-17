AjansHaber.com.tr Spor Fransa, 3 puanı tek golle aldı!

Fransa, 3 puanı tek golle aldı!

Fransa, Avusturya'yı Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek EURO 2024'e galibiyetle başladı.

EURO 2024 D Grubu ilk hafta maçında Avusturya ile şampiyonanın favorilerinden Fransa karşı karşıya geldi.

Düsseldorf Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı Wöber'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fransa üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda taraflar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Horozlar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

2. hafta mücadelelerinde Fransa, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Avusturya ise Polonya karşısında galibiyet arayacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu
Filenin Sultanları, Brezilya'ya yenildi
Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!
Ev sahibi Almanya, 3 puanla başladı!
İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti