Frankfurt'ta terör saldırısı kurbanlarının posterlerine gamalı haç çizildi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi anısına Köln'de asılan fotoğraflar yırtıldı, Frankfurt'ta kurbanların yer aldığı posterlere gamalı haç çizildi.

Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına asılan fotoğraflar, saldırının yıl dönümünden iki gün sonra yırtıldı. Kurbanların fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu afişler sökülüp yırtılarak nehir kenarına atıldı.

Polis saldırıyı doğrulurken, başlangıçta mala zarar verme gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.

Frankfurt'ta gamalı haç çizildi

Frankfurt'ta ise ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin posterlerine kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce gamalı haç çizildiği kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, kalın bir keçeli kalemle kurbanların fotoğraflarının yer aldığı posterlere gamalı haç çizildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Başbakan Angela Merkel, saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.