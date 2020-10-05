François Hollande'dan skandal sözler

Her platformda Türkiye karşıtı sözleri ile ortaya çıkan Fransa Eski Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande küstah sözler ile ortaya çıktı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesi sonrası çılgına dönen Hollande, NATO'ya çağrıda bulundu. Hollande, Türkiye'nin üyeliğinin sorgulanmasını istedi. Türkiye, NATO'nun en büyük ordusuna sahip olması ile biliniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye düşmanlığını, eski cumhurbaşkanlarından Hollande de sürdürüyor. Hollande, yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek olması nedeniyle NATO üyeliğinin sorgulanmasını isteyen Hollande, küstah ifadeler kullandı.

ŞANTAJ İLE SUÇLADI

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik konusuna değinen Hollande, Türkiye'yi göçmenler üzerinden şantaj yapmak ile suçladı.

NATO'YA KÜSTAH TÜRKİYE ÇAĞRISI

Hollande, "Bir tehdit anında otomatik bir dayanışma üzerine kurulmuş bir pakt olan NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, diğer bir NATO üyesini yani Yunanistan'ı Akdeniz'de tehdit etmesini kabul edebilir? Demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş Atlantik Paktı'nda Türkiye'yi tam dokunulmazlığa sahip şekilde nasıl bırakabiliriz? Duruma açıklık getirme zamanı geldi. Bunu Avrupa'nın yapması gerekiyor ve göçmenlerin kurtarılması öne sürülerek Avrupa'ya şantaj yapılamaz." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 'KÜRT DOSTLAR' DEDİ

Hollande, Suriye'de masa dışı kalan, Libya'da kaybeden ülkesinin politikasını görmezden geldi, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki adımlarını eleştirdi. Terör örgütü YPG/PKK'dan 'Kürt dostlar olarak bahseden Hollande, "NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, Suriye'nin bir bölümünü işgalini ve müttefikimiz Kürt noktalarına saldırmasını kabul edebilir? NATO Türkiye'nin Libya'da bulunmasına ve oradaki kaosu körüklemesini nasıl tolore edebilir?

Kurumun tüm kurallarına ters düşmesine rağmen NATO, Türkiye'nin Rusya'dan misil satın almasını nasıl haklı kılabilir? NATO bugün Türkiye'nin Kafkaslar'daki bir savaşta taraf olmasına nasıl izin verebilir?" ifadelerini kullandı.