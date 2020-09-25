Fox TV'nin yalan haberi elinde patladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; FOX TV’nin “Zehir gibi 7 kardeş, bir kırık telefonla eğitime ulaşmaya çalışıyor” başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şadi Yazıcı; “Ailemize 2014 ve 2019 yıllarında toplam 2 bilgisayar verilmiştir. Aynı ailemize; 2012 yılı itibarıyla her ay ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır” dedi.

Tuzla Belediyesi'nin; 2012 yılından itibaren Balkaya ailesine yardımda bulunduğu öğrenildi. Tuzla Belediyesi; söz konusu aileye 4 Ekim 2014 ve 4 Eylül 2019 tarihinde masa üstü bilgisayar yardımında bulundu.

BALKAYA AİLESİNE DÜZENLİ OLARAK PARA VE GIDA YARDIMINDA BULUNULUYOR

Tuzla Belediyesi; Balkaya ailesine her ay düzenli olarak para ve gıda yardımında bulunuyor.

Tuzla Belediyesi'nin; Balkaya ailesine 217 defa yardımda bulunduğu, aileye aralarında çamaşır makinası, elektrikli süpürge, buzdolabı, kitaplık, eğitim yardımı, eğitim seti, beşik, kitaplık, gıda paketi, aile giyimi, ayakkabı, çanta ve elbisenin de bulunduğu çeşitli yardımlar yapıldığı öğrenildi.

Tuzla Kaymakamlığı'nın da; Balkaya ailesine düzenli yardımda bulunduğu öğrenildi.

ŞADİ YAZICI'DAN FOX TV'YE YALANLAMA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'yi eleştirdi. Yazıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Selçuk Tepeli'nin "Zehir gibi 7 kardeş, bir kırık telefonla eğitime ulaşmaya çalışıyor" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Yazıcı; FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Selçuk Tepeli'yi eleştirerek; "Ailemize 2014 ve 2019 yıllarında toplam 2 bilgisayar verilmiştir. Aynı ailemize; 2012 yılı itibarıyla her ay ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Askıda Tablet kampanyamız, ihtiyacı olan herkes gibi kendilerine de açıktır" ifadelerini kullandı.

TUZLA BELEDİYESİ ASKIDA TABLET İLE KESİNTİSIZ EĞİTİME DESTEK VERİYOR

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde Tuzla'da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlatmıştı. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. Coronavirüsle mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen "Askıda Tablet" kampanyası için Türkiye genelinden binlerce tablet ve bağış talebi alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye 'Askıda Tablet' kampanyamızı başlattık. Kampanyamızın duyurusunu daha bir hafta önce yapmış olmamıza rağmen binlerce tablet ve bağış talebi aldık. Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah 'Askıda Tablet' kampanyamızla Tuzla'da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak" ifadelerini kullandı.