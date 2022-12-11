Fotoğrafları avatara dönüştüren uygulama "Lensa AI" sosyal medyada büyük ilgi topladı
Sosyal medyada bir anda popülerlik kazanan Lensa AI uygulaması, sıradan bir fotoğrafı yapay zekâ kullanarak bir avatara çeviriyor. Ortaya çıkan fotoğraflar, gerçek bir sanatçı tarafından yapılmış gibi göz alıcı oluyor.
Sosyal medyada yeni trend olan bir uygulama, kullanıcıların dikkatini çekti.
Milyonlarca fotoğrafın avatara dönüştüğü ve paylaşıldığı görülen Instagram'da uygulamanın adı da merak konusu oldu.
Prisma Labs tarafından geliştirilen ve 2018 yılından beri iOS ve Android platformlarında kullanılan fotoğraf düzenleme uygulaması Lensa (Lensa AI), Kasım ayında getirmiş olduğu Magic Avatars özelliği sayesinde popülaritesini katladı.
Stable Diffusion yapay zeka modeli
Lensa, Magic Avatars özelliğini uygulama içerisinden gerçekleştiriyor ve seçmiş olduğun 10 ila 20 portre fotoğrafını temel alarak açık kaynak kodlu Stable Diffusion yapay zeka modeli üzerinden işliyor.
Uygulama bu işlem sürecini ise Amazon’un AWS bulut sisteminden sağlıyor. Fotoğraflar yapay zeka tarafından işlendiği için işlemin tamamlanması diğer düzenleme işlemlerine göre daha uzun sürüyor.