Forvete 'çilek' transferi! Icardi olmazsa o geliyor

Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Sezon başında ve ara transferde kadrosunu yıldızlarla dolduran ve Avrupa'da geniş yankı uyandıran Galatasaray, hücum bölgesine bir çilek takviyesi daha yapmak istiyor.

Icardi'nin alternatifi

Öncelikle PSG'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, Fransa deviyle anlaşamama ihtimaline karşı alternatif isimleri belirlemeye devam ediyor.

İspanyol MD Futbol'dan Hugo Gonzalo Jimenez'in haberine göre, Aslan'ın gündeme aldığı son isim Alvaro Morata oldu.

Temaslar devam ediyor

Atletico Madrid'in sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki golcü için temaslar sürüyor.

Morata, bu sezon La Liga'da toplam 24 maçta görev aldı. 30 yaşındaki İspanyol yıldız 24 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kariyerinde 61 maça çıktı.

Forvet oyuncusu, ülkesiyle 30 maçta gol sevinci yaşadı. İspanyol golcü kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giydi.