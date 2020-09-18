Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia

Önemli transferler yapılmasına rağmen Rizespor maçında forvet bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, ileri uçta değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

FREY OLMADI, VALENCIA DAHA HAZIR

Frey'in performansından menun kalmayan Bulut'un, Enner Valencia'ya ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

JOSE SOSA, 11'E DOĞRU

Rize maçından farklı olarak orta sahada da değişiklik söz konusu olabilir.

Oyuna sonradan giren ve maçı çeviren Jose Sosa'nın, bu hafta ilk 11'de oynaması planlanıyor. Sosa, bu hafta takım çalışmasının yanı sıra özel programlar uyguladı.

Eksiklerini büyük ölçüde kapatan Arjantinli orta sahanın, Hatay karşısında sahada olması bekleniyor.