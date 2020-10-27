Formula pistini Bakanlık yeniledi! CHP 'biz yaptık' dedi!

Edinilen son dakika bilgisine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi ancak CHP’li İBB yönetimi Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

İBB'den yeni bir hizmete çökme skandalı daha... Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından; Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraf paylaşması tepkiyle karşılandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Intercity Park'ta yapılacak #TurkishGP için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve tüm Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına İstanbullular ve Formula 1 severler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

INTERCİTY PARK'TAN BAKAN KARAISMAİLOĞLU VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity Park da; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Intercity Park'ın açıklamasında; "T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenerek tamamlanmasını sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı, pistte gece gündüz çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Intercity Park; söz konusu paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurumsal hesaplarını etiketledi.

KARAİSMAİLOĞLU; ASFALT KAZICI MAKINESİNİ KULLANARAK ÇALIŞMALARIN STARTINI VERMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ekim 2020 tarihinde Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi almış ve çalışmaların startını vermişti.

Karaismailoğlu; "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" ifadelerini kullanmıştı.

Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetmişti:

"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz.

Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."

"BUGÜN ASFALT KAZIMA İŞLEMİNE BAŞLADIK"

Karaismailoğlu, mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret etmiş ve asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söylemişti.

Karaismailoğlu, "Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" ifadelerini kullanmıştı.

Karaismailoğlu, son dakika konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; "9 yıl aradan sonra asfalt ağlayacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan Formula 1 #TurkishGP'ine İstanbul'un en iyi şekilde ev sahipliği yapması için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Welcome back! Formula 1" denildi.

Söz konusu paylaşımda Formula 1'in asfaltının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraf paylaşması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.