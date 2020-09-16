Formula biletleri 15 dakikada tükendi

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula-1, 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri döndü.

İntercity İstanbul Park’ta düzenlenecek yarış, 30 TL’lik bilet fiyatıyla ‘dünyanın en uygun fiyatlı Formula 1 yarışı’ olarak nitelendirilirken, biletler de dün satışa çıktı. İlk 24 saat için indirimli biletler Biletix üzerinden satışa sunulurken, ilk andan itibaren siteye girenler sorun ekranı ile karşı karşıya kaldı.

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre online olarak satışa çıkan biletlere yaşanan yüksek talep sebebiyle internet sitesinde saat 12.00 sıralarında kilitlenme yaşandı. Sitedeki kilitlenme süreci atlatıldıktan sonra ise indirimli olacak biletleri alabilmek için uğraşan Formula 1 severler hayal kırıklığına uğradı. Bu biletlerin ilk 2 buçuk saat içerisinde tükendiği açıklaması yapıldı: Siteye girenler ‘Üzgünüz! Seçmiş olduğunuz fiyat kategorisinde koltuk bulunmuyor’ uyarısı ile karşı karşıya kaldılar.

'Karaborsacılara engel olamadıkları' eleştirisi

Formula 1’i Türkiye’ye 8 yıl aranın ardından getiren İntercity İstanbul Park yönetimine ve biletlerin satışını gerçekleştiren Biletix’e de sosyal medya üzerinden ciddi eleştiriler yöneltildi. Bu eleştirilerin en başında ise karaborsacılara engel olamadıkları geliyordu. Biletlerin tükenmesi ile birlikte Twitter üzerinden bilet aramaya başlayan insanlar ve sosyal medyadan bilet pazarlıkları başladı. İndirimli biletlerin tükenmesinin ardından ise günün ilerleyen saatlerinde (bugün satışına başlanacağı söylenen) indirimsiz, yüksek fiyatlı biletler satışa sunulmaya başlatılarak karaborsacılığın bir miktar önüne geçilmeye çalışıldı.

"15. dakikada bilet yoktu"

Bütün bu gelişmeler yaşanırken bilet almak için siteye giren ve bulamayan tüketici ise soluğu sosyal medyada aldı. Siteye 15 dakika önceden girip beklediğini ve buna rağmen bilet alamadığını belirtenler, sitenin kilitlenmesini eleştirenler ve bilet alamadığını belirtenler de oldu, 30 tane bilet aldığını ve daha sonra satacağını söyleyenler de. İntercity Park’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tersine bir iddia olarak ilk 15 dakikada sosyal medyada indirimli bilet kategorilerinde ‘koltuk bulunmuyor’ ibaresiyle karşılaştığını belirten kullanıcılar da oldu.

"2 buçuk saat gibi bir süre içerisinde tükendi"

Intercıty İstanbul Park Yönetimi, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: Biletix üzerinden indirimli fiyatla satışa sunduğumuz toplam 10 bin adet bilet bulunmaktadır. Bu biletler 2 buçuk saat gibi bir süre içerisinde tükenmiştir. Satışın ilk dakikalarında bilet satış platformunda aşırı yoğunluk nedeniyle yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı tüm yarışseverlerden özür dileriz. Beklentinin üzerindeki yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Bilet satışları normal dönem fiyatlarıyla devam etmektedir.