Formula 1'de yeni sezon 3 Mart'ta başlıyor!

Formula 1'de 3 Mart'ta başlayacak yeni sezon öncesinde takımlar ilk testlerini yapmak için Bahreyn'de piste çıktı.

İlk seansta çok sayıda pilot piste çıkarken Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Fernando Alonso tur atmadı.

Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou da ilk seansta piste çıkan isimler arasında yer aldı.

McLaren'in yeni pilotu Oscar Piastri de ilk seansta piste çıkarken genç isim, en hızlı turunu 1.34.888' ile attı.

İlk seansın ardından son iki yılın şampiyonu Max Verstappen, 1.32.959'luk derecesiyle en hızlı zaman turunu atan isim oldu.

Formula 1'de yeni sezon, 3-5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.

22 yarıştan oluşacak sezon 24-26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.