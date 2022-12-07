Formula 1'de büyük iddia! Çin GP yerine Türkiye GP

Koronavirüs nedeniyle yeterli önlemleri alamayan Çin'de, gelecek sezon Formula 1 yarışı düzenlenmeyecek. Hâl böyle olunca F1'de takvimde 16 Nisan tarihinde bir boşluk meydana geldi.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amorim, "Yarışa ilgilenen tek ülke Portekiz değil çünkü Türkiye de yarışta. Ancak şu anda Portekiz'in bir adım önde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Gelen son haberlere göre de Intercity İstanbul Park yönetiminin, bu konuda girişimlerde bulunabileceği belirtildi. Çin'in yerini kimin alacağı konusundaki kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.