Formula 1 yeniden Türkiye'de

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1TM, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park’a geri dönüyor.

Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyonda tüm dünyanın gözü yeniden İstanbul’da olacak.

"Yılın En İyi Yarışı" unvanını kazanmıştı

2020 yılında 9 yıllık aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan organizasyon, Kasım ayında gerçekleşen yarış ile, Formula 1TM’in düzenlediği resmi ankette "Yılın En İyi Yarışı" unvanını kazanmıştı.

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1TM, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1TM geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye’den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park’a verildiğini hatırlattı.

"Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1TM yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1TM yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye’ye getirdik. Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz."

"2021 yarışımız, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin habercisi niteliğindedir"

Formula 1TM yönetimiyle 2021 yılı için anlaştıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi.

"Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir."

Bilet satışları pandeminin seyrine göre netlik kazanacak

Tüm yarışseverlerin merak ettiği konuların başında elbette bilet satışları geliyor. Vural Ak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır."