Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde nefesler tutuldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, Türkiye Grand Prix'si ile devam ediyor. Sezonun 16. yarışında gözler İstanbul'da olacak. Dün yapılan sıralama turlarının ardından pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. İşte dün tamamlanan sıralama turları sonucu gridde yer alacak araçlar:

En hızlısı Hamilton, birincisi Bottas

Son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, son bölümde harika bir tur atarak ilk sırada yer almasına rağmen, motor değiştirdiği için aldığı 10 sıra grid cezasıyla beraber yarışa 11. sıradan başlayacak. Böylece yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan isim, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas olacak. Red Bull sürücüsü Max Verstappen yarışa ikinci sıradan, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sıradan başlayacak.

Yarış saat kaçta başlayacak?

F1 Türkiye Grand Prix'sinde tüm dünyanın merakla beklediği yarış, bugün saat 15.00'te start alacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl yarı kapasite ile izleyiciye açılan yarış için, 100 bin bilet günler öncesinden tükendi.