Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman?

Sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'i için gözler bu hafta sonuna çevrildi. Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl takvime eklenen Türkiye Grand Prix'inin detayları da belli oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i, 8 Ekim Cuma günü sabah 11:30'da yapılacak antrenman turları ile başlıyor. Büyük heyecan sıralama turları ve ana yarışla 9 ve 10 Ekim tarihlerinde zirve yapacak.

Antrenman seansı

Pilotlar, 8 Ekim Cuma günü sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında ilk antrenman turlarını atacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek. Antrenman seansı 9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasındaki üçüncü ve son seansla son bulacak.

Sıralama turları

Türkiye Grand Prix'inde saat 15:00-16:00 arasında heyecan sıralama turları ile artacak.

Ana yarış

10 Ekim Pazar günü saat: 15:00'de Formula 1 Türkiye Grand Prix'i start alacak. 58 turdan oluşan yarışın 120 dakika sürmesi bekleniyor.

Biletler tükendi

12 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulmaya başlanan Formula 1 biletleri günler öncesinden tükendi. Yarışseveler üç günlük kombine olarak 375 TL ile 4.125 TL arasında değişen fiyatlarla biletlerine kavuştu.