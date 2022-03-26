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Formula 1 Suudi Arabistan GP'de korkutan anlar! Mick Schumacher kaza yaptı

Formula 1 Suudi Arabistan GP sıralama turlarında Haas pilotu Mick Schumacher bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Bilinci açık olduğu belitilen Schumacher aracından çıkarıldı.

Formula 1 Suudi Arabistan GP sıralamala turlarından büyük bir kaza meydana geldi.

Haas pilotu Mick Schumacher bariyerlere çarptı ve aracın ikiye bölündüğü görüldü.

Bilinci açık olduğu belitilen Schumacher aracından çıkarıldı.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, tıbbi merkeze götürüldü.

KONTROL İÇİN HASTANEYE GİTTİ

FIA'dan yapılan açıklamada Schumacher'de herhangi bir yaralanmanın olmadığı ancak daha fazla kontrol için hastaneye transfer edildiği duyuruldu.

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