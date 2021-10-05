Formula 1 pilotu Gasly'den İstanbul Park övgüsü

25 yaşındaki Fransız pilot, bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde takımın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Pistin özelliklerine dikkat çeken genç pilot, "Geçen yıl ilk kez İstanbul Park'ta yarıştım. Tasarımını gerçekten çok beğendim. İlginç virajları, çok teknik pistiyle kendine has bir yer ve ben geçen yıl çok eğlendim. Fiziksel olarak zorlu, 8. viraj hiç bitmiyor. Piste çıkmayı dört gözle bekliyorum, virajları almak için farklı ve ilginç çizgiler izlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk ve tek zaferini yaşayan Gasly, sosyal medya hesabından da "Yenisini yapabilir miyiz İstanbul?" paylaşımını yaptı.