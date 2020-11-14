Formula 1 İstanbul GP'de Lance Stroll sürprizi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Stroll, son turda takım arkadaşı Sergio Perez'den ilk sırayı aldı ve kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde etti. Stroll'un takım arkadaşı Perez ise yarışa 3. sırada başlayacak. Verstappen 2. cepte olacak.