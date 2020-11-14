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Formula 1 İstanbul GP'de Lance Stroll sürprizi

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Stroll, son turda takım arkadaşı Sergio Perez'den ilk sırayı aldı ve kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde etti. Stroll'un takım arkadaşı Perez ise yarışa 3. sırada başlayacak. Verstappen 2. cepte olacak.

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