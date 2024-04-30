Formula 1 için heyecanlandıran açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

SON YARIŞ 2021'DE DÜZENLENDİ

İstanbul Park, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e en son 2021'de ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında, 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.