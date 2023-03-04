Formula 1 heyecanı başladı! Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'e gitti.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 3 günlük sezon öncesi testlerin geride kalmasının ardından artık gerçekleri görme zamanı geldi.
Yaklaşık 3 aylık aranın ardından 5,4 kilometrelik Bahreyn Pisti'nde sezonun ilk yarışının sıralama turları ile başladı.
Son sezonun da duble şampiyonluk yaşayan Red Bull sezona yine ilk iki sırada başlarken Max Verstappen yine ilk çizgiden başlayacak. İkinci sırada takım arkadaşı Sergio Perez olurken, üçüncü sırada ise Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.
57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
İlk 10 sıralaması
1- Max Verstappen
2- Sergio Perez
3- Charles Leclerc
4- Carlos Sainz
5- Fernando Alonso
6- George Russel
7- Lewis Hamilton
8- Lance Stroll
9- Estaban Occon
10- Niko Hulkenberg
Diğer Sıralamalar şu şekilde tamamlandı:
11- Lando Norris
12- Valtteri Bottas
13- Guan Yu Zhou
14- Yuki Tsunoda
15- Alexander Albon
16- Logan Sargent
17- Pierre Gasly
18- Kevin Magnussen
19- Oscar Piastri
20- Nyck DeVries
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