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Formula 1 heyecanı başladı! Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'e gitti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 3 günlük sezon öncesi testlerin geride kalmasının ardından artık gerçekleri görme zamanı geldi.

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından 5,4 kilometrelik Bahreyn Pisti'nde sezonun ilk yarışının sıralama turları ile başladı. 

Son sezonun da duble şampiyonluk yaşayan Red Bull sezona yine ilk iki sırada başlarken Max Verstappen yine ilk çizgiden başlayacak. İkinci sırada takım arkadaşı Sergio Perez olurken, üçüncü sırada ise Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

İlk 10 sıralaması

1- Max Verstappen

2- Sergio Perez

3- Charles Leclerc

4- Carlos Sainz

5- Fernando Alonso

6- George Russel

7- Lewis Hamilton

8- Lance Stroll

9- Estaban Occon

10- Niko Hulkenberg

 

Diğer Sıralamalar şu şekilde tamamlandı:

11- Lando Norris

12- Valtteri Bottas

13- Guan Yu Zhou

14- Yuki Tsunoda

15- Alexander Albon

16- Logan Sargent

17- Pierre Gasly

18- Kevin Magnussen

19- Oscar Piastri

20- Nyck DeVries

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