Ford Otosan yılda 800 bin araç üretecek

Ford Otosan, "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında araç üretim akışının elektrikli araç üretimine göre dizayn edileceğini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Hüsamettin Çoban, ekipman modernizasyonun yanında ilave yapılacak ünitelerle yeni kapasitenin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ekipman modernizasyonunda ve ilave ünitelerin yapımında endüstri 4.0 gereklileri ile akıllı ve çevreci son teknolojilerin kullanılacağını ifade eden Çoban, Proje kapsamında, BEV (Battery Electric Vehicle - Tam Elektrikli Araç) ve PHV (Plug-in Electric Vehicle - Şarz Edilebilir Elektrikli Araç) bataryaların ise modül birleşimleri ile imalatlarının yapılacağını belirtti.

PİLLERİN MONTAJI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle - Yarı Hibrit) bataryaların ise temin edildikten sonra araca montajının yapılacağını söyleyen Çoban, pil üreticilerinden temin edilen pillerin montajının da gerçekleştirileceğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkmasının planlandığını vurgulayan Çoban, projenin halen faaliyet göstermekte olan alanda gerçekleştirilecek olduğunu ve yeni arazi kullanımının olmayacağını söyledi.

Proje ile yılda 800 bin araç ve 250 bin batarya üretiminin planlandığını aktaran Çoban, Türkiye ve bölge ekonomisine ihracat ve istihdam açısından önemli katkı sağlayacak olan projenin etkilerinin yönetilebilir olduğunu belirtti.