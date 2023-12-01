Fon vurgunu davasında Semih Kaya kararı!

"Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.

"Yakamı kurtaramadım"

Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

"Aldığı paralarla ev ve araba aldı"

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı. Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler" ifadelerini de kullanmıştı.

Semih Kaya ve menajeri 'tanık' olarak dinlenecek

Erzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, ocak ayında yapılacak olan davanın ikinci duruşmasına zorla getirme kararı çıkardı.

Aralarında Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 "şüpheli" hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halihazırda tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.