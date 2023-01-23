Florya'da dev zirve! Cimbom'dan transfer hamlesi

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının ardından transfere ağırlık verdi. Okan Buruk, "Bugün maça odaklandık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız" ifadeleriyle transfere dair mesajlar vermişti. Galatasaray iki yıldız için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Mauro Icardi fırtınası

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kazanmaya ve rekorlar kırmaya devam ederken, bu tablo Florya’da değişen iklim sayesinde geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde süper yıldızların bir araya gelmesiyle birlikte arkadaşlık ilişkisi de üst düzeye çıkarken, oyuncular birbirleriyle vakit geçirmeye başladı. Genç teknik adamın oyuncularla kurduğu samimi ilişki ile beraber her futbolcusuna bir şekilde dokunması, pozitif bir tablo oluşturdu. Buruk iyi niyetle oyuncularının güvenini kazanırken, İstanbul’daki maçlarda karşılaşmadan önce kampa bile girilmedi.

Transfer haftası başlıyor

Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kalan eksiklerini de kapatmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, forvet ve sol bek transferlerine yoğunlaştı. Önceki akşam Antalya maçı öncesinde Haji Wright için pazarlık yapıldı. Fakat Akdeniz ekibinin halen 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi işleri zorlaştırıyor.

Fofana için 1.5 yıllık kiralama teklifi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen David Datro Fofana için bu hafta görüşme yapılacak. Cim Bom'un hedefi ise Fildişili oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak olacak. Öte yandan sol bek konusunda da çalışmalar, titizlikle devam ediyor.

Sol bek için takas yerine para

Emre Taşdemir'in kulüpte kalmak istemesi nedeniyle Sivasspor ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında birtakım pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu kez sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Ancak tecrübeli oyuncu için takas formülü yerine para verilmesi bekleniyor. Aslan, iki oyuncunun transferini de bu hafta içerisinde netleştirip, eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.