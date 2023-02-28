Florida'da Walt Disney'in "özerkliği" feshedildi

Florida Valisi Ron DeSantis, Lake Buena Vista'daki imza töreninde, "Bugün kurumsal krallık nihayet sona eriyor. Kasabada yeni bir yönetim var ve hesap verebilirlik nizamı olacak." diye konuştu.

Florida eyaletindeki Walt Disney için "Herkesin uymak zorunda olduğu kanunlardan muafiyetleri vardı. Adil vergi paylarını ödemeden büyük miktarlarda yardım alabildiler. Bunun doğru olmadığına inanıyoruz." dedi.

DeSantis, Walt Disney World'un artık eyaletteki diğer benzeri tema parklarıyla aynı muameleye tabi olacağını kaydetti. Yeni yasa, DeSantis'in, Disney bölgesinin Florida'daki tema parkı mülklerinde sağladığı hükümet hizmetlerini denetlemek için beş üyeli bir kurul atamasını gerektiriyor.

İmzalanan yasa ile şirketin bulunduğu alanın planlama yetkisini Walt Disney World’un elinden alırken, şirketi de eyalette daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.