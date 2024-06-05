AjansHaber.com.tr Yaşam Floransa'da yapılabilecek 25 şey

Floransa'da yapılabilecek 25 şey

İtalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu şehri Floransa, gezilecek yerlerinin çokluğuyla ünlü. İşte Floransa gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler...

1. Uffizi Galerisi'ni ziyaret edin: 

Floransa'nın en önemli sanat galerilerinden biri olan Uffizi, Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci gibi ünlü sanatçıların eserlerini içeriyor.

1 35

2. Floransa Katedrali'ni (Duomo) görün: 

Santa Maria del Fiore Katedrali, şehrin sembollerinden biri ve kubbesi ile ünlü.

2 35

3. Galleria dell'Accademia'yı ziyaret edin: 

Michelangelo'nun ünlü heykeli David'i burada görebilirsiniz.

3 35

4. Ponte Vecchio Köprüsü'nden geçin: 

Bu tarihi köprü, üzerindeki mücevher dükkanlarıyla ünlü.

4 35