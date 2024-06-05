Floransa'da yapılabilecek 25 şey
İtalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu şehri Floransa, gezilecek yerlerinin çokluğuyla ünlü. İşte Floransa gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler...
1. Uffizi Galerisi'ni ziyaret edin:
Floransa'nın en önemli sanat galerilerinden biri olan Uffizi, Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci gibi ünlü sanatçıların eserlerini içeriyor.
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2. Floransa Katedrali'ni (Duomo) görün:
Santa Maria del Fiore Katedrali, şehrin sembollerinden biri ve kubbesi ile ünlü.
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3. Galleria dell'Accademia'yı ziyaret edin:
Michelangelo'nun ünlü heykeli David'i burada görebilirsiniz.
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4. Ponte Vecchio Köprüsü'nden geçin:
Bu tarihi köprü, üzerindeki mücevher dükkanlarıyla ünlü.
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