Flash TV geri dönüyor! İşte Flash TV kadrosu

15 Ocak 1992'de Magic Box'un ardından Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olarak yayın hayatına başlayan Flash TV, 3 yıllık aranın ardından yeniden kanal listlerindeki yerini alacak. Yayın politikası ile Türkiye'nin en renkli kanallarından biri haline gelen Flash TV'nin eski programları hala video paylaşım sitelerinde izlenmeye devam ediyor.

Flash TV kadrosunda kimler yer alacak?

Yeni logosu ve yeni ekran yüzleriyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan Flash TV bu kez daha ciddi bir kadro ile dönüyor. Flash TV kadrosunda Akif Beki, Fehmi Koru, Can Ataklı, Saba Tümer, Lale Özan Arslan, Serhat Ulueren, Atilla Taş, Hakan Aygün, Seda Akgül, Çağlar Cilara isimler yer alıyor.

Yalçın Çakır yeni kadroda yok

Reailty şovları ile adeta Flash TV'yle özdeşleşen Yalçın Çakır'ın yeni yayın döneminde kadroda olup olmayacağı merak konusuydu. Çakır'ın Flash TV'nin yeni kadrosunda yer almadığı öğrenildi.