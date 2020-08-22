Flamanın gizemi çözüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğa, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfini duyurmasının ardından Fatih Gemisi'ndeki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz'de doğal gazı bulan Fatih sondaj gemisindeki flamanın üzerindeki sembolün, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi" tablosunu anımsattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Rezerv bulunan alanın "Sakarya Gaz Sahası" ilan edildiğini belirten Erdoğan, çalışmaların başladığını ve 2023'te Karadeniz gazının kullanılmaya başlayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, bölgede çok daha zengin rezervlerin bulunabileceği müjdesini de verdi.

FLAMA MERAK KONUSU OLDU

Sondaj haberi tüm Türkiye'de büyük bir mutluluğa neden olurken, Fatih Gemisi'nde çekilen fotoğraflarda ve canlı yayınlarda objektiflere yansıyan flama dikkat çekti.

Merak konusu olan flamanın üzerindeki sembolün Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişini betimlediği öğrenildi. Flamadaki görüntü, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi" tablosunu anımsattı.

Konuyla ilgili bir radyo programına bilgi veren denizciler, "Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır" dedi.