Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangisi oldu?
Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 29,47 düşüşle karnabahar oldu.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında zam şampiyonu yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları oldu.
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En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 29,47 düşüşle karnabahar oldu.
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En çok fiyat artışı yaşanan ürünler;
*Yazım ve çizim kağıtları yüzde 64,48
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