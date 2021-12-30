Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki telefonlara düzenleme
BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti.
Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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