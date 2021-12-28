Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ele alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, küresel enflasyon gerçekleşmeleri ile emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı, yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin bütüncül bir bakış açısıyla ayrıntılı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmelerle bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin toplantıda detaylı olarak analiz edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir."