Fiyat İstikrarı Komitesi ilk kez toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında bugün saat 11'de başlayacak. Toplantının ana gündemi, "Enflasyondaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde enflasyonun görünümüne ilişkin riskler" olacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yanısıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanları da yer alıyor.

TEDBİR ALMAK AMACIYLA KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında bulunuyor.

Komite, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.

Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek de komitenin görevleri arasında.