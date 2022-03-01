AjansHaber.com.tr Gündem Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki risklerini ele alacağı belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek

Toplantıda küresel risklerin ekonomi üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak." ifadelerine yer verildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna'lı kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu
İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi
Komşu ülkelerden geleceklere özel bilet
Metaverse dünyasında marka başvuruları artıyor
"Zelenski cesur bir adam"
Google'dan Rusya kararı
TASC TV'ye engelleme