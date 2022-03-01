Fiyat İstikrarı Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki risklerini ele alacağı belirtildi.
Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek
Toplantıda küresel risklerin ekonomi üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak." ifadelerine yer verildi.
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