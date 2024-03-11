Fitre ne kadar oldu, kaç TL?

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında fitre ücreti de yerin aldı. Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu mali ibadet olarak adlandırılan fitre bedelinin bu yılki tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.