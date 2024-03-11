Fitre ne kadar oldu, kaç TL?
2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında fitre ücreti de yerini aldı. Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu mali ibadet olarak adlandırılan fitre bedelinin bu yılki tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL?
2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında fitre ücreti de yerin aldı. Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu mali ibadet olarak adlandırılan fitre bedelinin bu yılki tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
1 8
Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL?
.
2 8
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu
3 8
Diyanet'in 2024 fitre ücreti açıklaması
Kararların yer aldığı açıklama şu şekilde;
4 8