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Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından bugün Türkiye konusunda webinar düzenlendi. Kuruluş tarafından hazırlanan webinarda Türkiye için 2021 büyüme tahmini %6,7, 2022 büyüme tahmini %4,7 belirtildi. Enflasyon için 2021 sonu tahmini %15,5 2022 sonu tahmini ise %12,0 belirtildi.

Fitch, bir sonraki küresel ekonomik görünüm raporunda tahminleri güncelleyebileceğini de aktardı. Gösterge faiz tahmini bu yılın sonu için %17,0 oldu. 2022 Sonu gösterge faiz tahmini ise %13,5 açıklandı.

Raporda Türkiye'de bankaların varlık kalitesi risklerini yüksek olmaya devam ettiğinin de altı çizildi. DolarTL için yıl sonu tahmini 8,9 TL olurken 2022 sonu tahmini ise 9,5 açıklandı.

Fitch öte yandan Türkiye'de bankacılık sektörünün kısa vadeli döviz likiditesinin yeterli olduğunu ifade ederken, "Kısa vadeli döviz varlıkları 98 milyar dolar, kısa vadeli borç servisi ise ihtiyacı 45-50 milyar dolar" belirlemesi yaptı.

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