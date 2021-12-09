AjansHaber.com.tr Ekonomi Evergrande'nin notu sınırlı temerrüde düşürüldü

Fitch, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin notunu "sınırlı temerrüde" düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande ile iştirakleri Hengda Emlak Grubu ve Tianji Holding'in notlarının "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürüldüğünü bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu not indiriminin, vadesi 6 Kasım'da dolan 1 milyar doların üzerindeki 2 tahvilin kupon ödemelerinin 6 Aralık'ta 30 günlük yasal ödemesiz döneminde ödenmemesini yansıttığı aktarıldı.​​​​​​​

Öte yandan Fitch, gayrimenkul şirketi Kaisa Grup'un da notunu 400 milyon dolarlık tahvil ödemesini yapmamasının ardından "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürdüğünü duyurdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İndirimli stopaj uygulaması devam edecek
Sigaraya zam geldi
Motorine zam geldi
MTV'de yeni oranlar belirlendi
Sağlık harcamaları 2020'de yüzde 24 arttı
Asgari ücret pazarlığında ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV'de indirime gidecek mi?