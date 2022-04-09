Fırtına, Gaziantep'te rötar yaptı

Cuma günü oynanması planlanan mücadele bordo-mavilileri Gaziantep'e götürecek uçağın yoğun sis nedeniyle kalkmaması nedeniyele bir gün sonraya (cumartesiye) ertelenmişti.

Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen bordo mavili ekip, Gaziantep'te istediğine ulaşmadı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Mücadele başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, puanını 72'ye yükseltti. Gaziantep FK ise puanını 41'e çıkardı.

Şampiyonluğu ilan etmede "rötar"

Bordo-mavili ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılsaydı, haftaya Fatih Karagümrük'ü yendiği taktirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecekti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.