Fırtına deplasman serisine devam etmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Deplasmanda 4 maçtır kazanan ve 128 gündür yenilmeyen Fırtına, Kasımpaşa karşısında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışa Fenerbahçe yenilgisi ile ara verirken, bordo-mavililer İstanbul'da yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, Fırtına'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.

DIŞARIDA 26 PUAN

Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplyasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında F.Bahçe'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.

SERKAN ASAN'A BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe maçında yenilen gol öncesi net bir hata yapan Serkan Asan, eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları genç oyuncuya sahip çıktı. Özellikle sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan 21 yaşındaki sağ beke psikolojik destek veriliyor. Kaptan Uğurcan Çakır da Serkan'a moral aşılıyor.

"İSİMLER DEĞİŞİYOR AMA ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fenerbahçe yenilgisine üzüldüklerini ancak hakemin skora etki ettiğini söyledi. Güven, "Futbol, milyonlarca insanın takip ettiği, milyarlarca lira paranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. İsimler değişiyor ama anlayış değişmiyor" dedi ve şöyle devam etti: "Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O yüzden bütün futbol paydaşları bir araya gelerek yeni bir futbol anayasası yazmalı ve futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da güvenimiz tam."

"KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe maçındaki hakem hatalarına isyan etti. Sürmen, "Maalesef futbolun kuralları değişti. Türk futbolunun geleceği yerine, en önce yayıncı kuruluşun gelirinin düşünüldüğü bir ortamda, futbolun kurallarının uygulanması imkânsız. Kimi kime şikayet edeceğiz ki" dedi